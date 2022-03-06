Ataoğlu: “Kadınlarımız ile birlikte daha da büyüyoruz”

Demokrat Parti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Girne ve İskele’de etkinlikler düzenledi.

DP Kadın Kolları’nın Girne’de düzenlemiş olduğu kahvaltı programına başta Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakandı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu olmak üzere, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, parti yetkilileri ve Demokrat Partililer katıldı.

Kahvaltı programında konuşma yapan Ataoğlu, etkinliği düzenleyen ve katılım gösteren partililere teşekkür ederek, “DP’nin en büyük gücü, kadınlarımız ve yaptıkları çalışmalardır. Kadınlarımız ile birlikte daha da büyüyoruz. Ülkemizdeki kadın kollarımızla çalışmalarımızı sürdürerek, birlikte farkındalık yaratacak projeleri hayata geçirmek için önemli adımlar atıyoruz.” dedi.

İSKELE’DE DP’YE KATILIM PİKNİĞİ

Demokrat Parti gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında İskele’de katılım pikniği düzenledi. Katılım pikniğine Ataoğlu ve Akpınar’ın yanı sıra parti yetkilileri, Demokrat Partililer ve DP’ye yeni katılım gösteren partililer katıldı.

Eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği piknikte partililer güzel bir gün geçirmenin keyfini doyasıya yaşadılar.

Gerçekleşen katılım pikniğinde, Demokrat Partililer ve çocukları, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Girne Milletvekili Serhat Akpınar ve parti yetkilileri ile birlikte sohbet edip keyifli saatler geçirdi.

Piknik organizasyonunda partililere seslenen Ataoğlu; “Normalleşme sürecinin başlaması ile herkes yine birbirleriyle yakınlaşmaya başladı. Bizler de bu normalleşmeden sonra ziyaretlerimizi, halkla iç içe olma geleneğimizi tekrardan gerçekleştirmeye başladık. Bundan sonraki süreçte çeşitli etkinliklerimiz ve aktivitelerimizle yine iç içe olmaya devam edeceğiz, böylelikle eski günlerimizde ki gibi daha çok bir araya gelerek halkımızın sorun istek ve dileklerini dinleme fırsatı bulacağız. Ülkemiz ve partimiz için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Sizler benim ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerimsiniz. Çünkü biz büyük bir aileyiz.” dedi.