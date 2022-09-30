Ataoğlu, KKTC Güreş ve Okçuluk Federasyonları’nın da yer aldığı, 4. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bursa - İznik’te yapılan Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen, Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapıldığı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu ile birlikte etkinliğe katılan KKTC Güreş ve Okçuluk Federasyonu’na bağlı sporcularla bir araya geldi, sporcularla sohbet ederek, yarışma öncesinde Milli Sporculara başarılar diledi.

Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve etkinliğe katılan ülke devlet başkanları ile biraraya geldi.

Ataoğlu, gerçekleştirilen görkemli açılış etkinliğinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve etkinlikte yer alan ülkelerin devlet başkanları ile üst düzey yetkililerinin bir araya geldikleri toplantıya katıldı.