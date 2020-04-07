Ataoğlu, mesaj yayınladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Ataoğlu, “Sağlıklı hayat vazgeçilmez temel bir hak olmakla beraber, kaliteli bir sağlık sistemi de toplumun en önemli şartlarından biridir” dedi.

Ataoğlu mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“Koronavirüs salgını, birçok ülkede hızla yayılarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak adına salgının yayılmasını engellemek için mücadeleler verilmekte olduğunu görüyoruz.

Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde, sağlığımız için büyük emek veren başta sağlık çalışanları olmak üzere toplum sağlığına destek veren bütün kurum ve kuruluşlara ‘Dünya Sağlık Günü’ dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu duygularla birlikte, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca gecesini gündüzüne katarak görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın ‘Dünya Sağlık Günü’nü kutluyor, halkımıza da bu sıkıntılı günlerde sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”