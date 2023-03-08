Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Ataoğlu’na Milletvekili Ahmet Savaşan, KKTC Berlin Temsilcisi Büyükelçi Beniz Uluer Kaymak ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu eşlik etti.

Bakan Ataoğlu öncelikle Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile Bakan Ersoy’a taziyelerini iletirken, ardından turizm ile ilgili konular hakkında görüşmede bulundu.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile çok iyi bir işbirliği yaptıklarına vurgu yapan Ataoğlu, bu yıl Türkiye’nin desteği ile yeni bir tanıtım filmi daha çektiklerini, Türkiye dahil Rusya, Almanya ve İngiltere’de yayın yapan TV kanallarında ve internet sitelerinde bu filimlerin yayınlandığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs destinasyonunu daha fazla talep görmesi için TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının da tanıtım ve pazarlama faliyetlerine destek olduğunu anlatan Ataoğlu, KKTC ekonomisinin turizm sektörüne her zaman ihtiyacı olduğunu, bu nedenle bu pazarın büyüyüp gelişmesi için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’tan gelen çok sayıda acente ve tur operatörleri ile Almaya ve Türkiye pazarında faaliyet gösteren acentelerin de bir araya geldiğini anlatan

Ataoğlu, iki ülkenin turizm paydaşlarının her zaman bir arada olması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarında beklenen talebin üzerinde bir talep olduğunu da ifade eden Ataoğlu, pandemi ve deprem gibi felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

ATAOĞLU FUARDA GÖREV YAPAN KADINLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI

ITB Berlin Turizm Fuarı nedeniyle Almanya’da bulunan Ataoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kadınlara karanfil dağıttı.

Önce KKTC standında görev alan kadınların gününü kutlayan Ataoğlu, ardından Türkiye standını da ziyaret ederek oradaki kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı.

Kadınların sınırsız sevgi, hoşgörü ve fedakarlığı dolayısı ile kadınların değerinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Ataoğlu, “kadınlara ne kadar değer versek azdır. Kadın güçlüyse aile güçlüdür, toplum güçlüdür. Bu yüzden hayatımızın her alanında kadınlarımızın gücüne, vicdanına ve aklına ihtiyaç vardır.” Dedi