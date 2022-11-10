Atatürk, Gönyeli’de de anıldı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde tüm ülkede olduğu gibi Gönyeli’de de anıldı.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ata’nın ölüm saati olan 09.05'de sirenler çaldı, Mustafa Kemal’in manevi huzurunda saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Törene Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin yanı sıra muhtarlar, Gönyeli sınırları içindeki okullarda öğrenim gören öğrenci grupları, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün yaşadığı döneme ve fikirlerine bakıldığında dünyanın gördüğü nadir liderlerden, Türk ulusunun ise gördüğü tek lider olduğunu söyledi.

Benli, kendilerinin Atatürk’ün ışığında ve devrimlerinin yolunda yürüdüğünü, yürümeye devam edeceklerini söyleyerek 100 yıllar geçse de fikirlerine sahip çıkılacağını ifade etti.