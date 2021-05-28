Avrupa Komisyonu tarafından, "Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı” konulu webinar düzenlendi.
Bugün düzenlenen webinarda kanserin önlenmesi, tedavisi ve bakımı için oluşturulan yeni AB yol haritası ele alındı. Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.
Etkinlikte, Avrupa Halk Sağlığı Derneği Kronik Hastalıklar Birimi Başkanı Prof. Julian Mamo, AB'nin Kanserle Mücadele Planı kapsamında, kanserin önlenmesinden kanser tedavisi gören ve kanseri atlatan kişilerin yaşam kalitesine kadar hastalığın tüm evrelerinde en fazla değer katabilecek eylemleri ne şekilde ele alacağını açıklayan bir sunum gerçekleştirdi.
Ardından, Imperial College Londra’dan Kanser Biyolojisi ve Nörobiyoloji Emeritus Profesörü Mustafa Camgöz, bu yeni planın ortaya koyduğu yeni yol haritası kapsamında çıkış noktası olarak yeni teknolojiler, araştırma ve yeniliklerle, kanserin önlenmesi, tedavisi ve bakımı ile ilgili yeni tedaviler ve entegre yöntemler konusunda bilgi paylaştı.