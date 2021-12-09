Babası açıkladı: "Durumu halen kritik"

Evinde yaşadığı talihsizlik sonucu ağır yaralanan Küçük Nisa'nın Güney Kıbrıs'taki tedevasi sürüyor.

Nisa'nın babası Müsteşar emre Hacı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak durum hakkında bilgi verdi.

Hacı, şunları kaydetti:

"Canımız kızımız Nisa'mızın geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonrası hastaneye gelerek, telefonla arayarak ve mesaj göndererek acımızı paylaşan, kızımız için dualarını esirgemeyen tüm ailemize, arkadaşlarımıza ve sevenlerimize çok teşekkür ederiz. Kızımızın halen sağlık durumunun kritik olması nedeniyle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde doktorlarımız ziyaretçi kabul etmemizi uygun görmemektedir. Mümkün olduğunca kızımızın yanında olabilmemiz ve bu hassas dönemi dış risklerden uzak geçirebilmemiz için doktorlarımızın tavsiyelerine hassasiyetle uymak durumunda olduğumuzu belirtir, anlayışınız ve bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Lütfen dualarınızı esirgemeyiniz."