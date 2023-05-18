Bağımsızlık Yolu, Ulaştırma Bakanının toplu taşıma konusunda Türkiye’de bir şirketle protokol imzalaması nedeniyle eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, toplu taşımanın planlanmasıyla ilgili Türkiye’de bir belediyenin şirketiyle protokol imzalamasını protesto etmek için Bakanlık önünde eylem yaptı.
Kamusal toplu taşıma sitemi kurulmasının şart olduğunu kaydeden Ersoy, bunun için yeterli bilgi birikiminin ülkede var olduğunu, bu ülkenin insanının bunu yapabileceğini, sistemin ultra zenginlerden alınacak servet vergisi ile kurulabileceğini belirtti.
Ersoy, ayrıca, Erhan Arıklı’nın, bu girişimi, Türkiye’de iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bazı üyelerine rant yaratmak için başlattığını da iddia etti.