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Bağımsızlık Yolundan dayanışma yemeği

Bağımsızlık Yolundan dayanışma yemeği
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Bağımsızlık Yolu, örgüt olarak temellerinin atılışının 5. yıl dönümü vesilesiyle dayanışma yemeği düzenliyor.
Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yemek yarın akşam saat 20.00'de Hidden Garden'da gerçekleştirilecek. Yemeğe tüm halk davet edildi.
Baraka Kültür Merkezi müzik topluluğu Sol Anahtar şarkılarıyla yemeğe eşlik edecek.
Katılmak isteyenlerin 0542 889 0810 nolu telefona bilgi vermesi istendi.

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