Bakan Oğuz'dan Dünya Toprak Günü mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkede var olan ormanları korumak, ağaçlandırmayı daha çok artırmanın toprak kaybının önlenmesinde etkili olduğunu belirterek, ağaçlandırma çalışmalarını düzenli olarak devam ettirdiklerini kaydetti.

Bakan Oğuz, 5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, sürdürülebilir sağlıklı bir toprak ekosisteminin dünya için hayati önem taşıdığını belirterek, gıda üretiminin temeli olan toprağı tehdit eden sorunların en başında, erozyon ya da kötü kullanım uygulamaları nedeniyle üretken yüzeyinin zarar görmesi ve yok olmasının geldiğini kaydetti.

“Ülkemizde var olan ormanları korumak, ağaçlandırmayı daha çok artırmak toprak kaybının önlenmesinde etkilidir. Ağaçlandırma çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir” diyen Oğuz, bunun yanında, erozyonun bir diğer nedeni olan yanlış tarım tekniklerinin önüne geçmenin de büyük önem taşıdığını, bu noktada üreticilerin bilinçli tarım yapabilmesi için bakanlık tarafından belirli aralıklarla eğitim çalışmaları düzenlendiğini hatırlattı.

Oğuz mesajında şu ifadeleri kullandı:

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“Yaşamsal öneme sahip olan toprağın korunması ve gelecek nesiller için işlenmeye devam edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir gıda güvenliği için toprağın sağlıklı olması şarttır. Bu nedenle hem yaşamsal hem de ekonomik değeri yüksek olan toprağı korumak amacıyla tedbirler almak kaçınılmazdır.

Gelecek nesillere yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlıklı topraklar bırakmak, hepimizin sorumluluğudur. Biz de bu sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz ve hareket etmeye devam edeceğiz.”