Bakanlıktan arıcılık ve bal satışı ile ilgili açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arıcılık işletmelerinin Hayvancılık Dairesi’ne, arıcılık yapmayan ancak bal alıp satan işletmelerin de Veteriner Dairesi’ne kayıt yaptırmasının yasa gereği zorunlu olduğunu bildirdi.

Arıcılık işletmelerinin bir kısmının henüz kayıtlarını yaptırmadığı, bunun için 29 Ağustos’a kadar kaza hayvancılık dairelerine başvuru yapılması gerektiği açıklanırken, işletmelerin tamamının 1 ile 30 Eylül tarihleri arasında Hayvancılık Dairesi tarafından kontrol edileceği duyuruldu.

“HAYVANCILIK DAİRESİ’NDE KAYDI BULUNMAYAN İŞLETMELERİN BAL SATIŞI YAPMASINA İZİN VERİLMİYOR”

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Doğrudan Gelir Desteği kapsamında E.T (K-I) 126-2019 sayı ve 1.7.2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereği arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla arılı kovan başına destekleme yapılmaktadır. Bu bağlamda, arıcıların Hayvancılık Dairesi’ne kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Hayvancılık Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışı yapmasına izin verilmemektedir. İnsan sağlığının korunması ve ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen Kuralları’ kapsamında kovandan sofraya izlenebilirliğin sağlanması amacı ile Hayvancılık Dairesi gerekli çalışmaları yürütmekte ve kayıtları almaktadır.

Bu kapsamda, arıcılık işletmelerinin bir kısmının henüz kayıtlarını yaptırmamış oldukları belirlenmiştir. Bu işletmelerin kayıtlarını yaptırmaları için 29 Ağustos’a tarihine kadar Kaza Hayvancılık Dairelerinden veya Bakanlığın web sitesinden temin edecekleri forumları doldurup en yakın kaza Hayvancılık Dairesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.”

KONTROLLER 1 EYLÜL - 30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA

Arıcılık yapmayan ancak bal alıp satan işletmelerin de kayıt yaptırmasının yasa gereği zorunlu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Söz konusu işletmelerin Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları ve ‘bal üretim izni’ almaları gerekmektedir” denildi.

İşletmelerin tamamının 1 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında Hayvancılık Dairesi tarafından kontrol edileceği de açıklandı.

Başvurular için istenen belgeler şöyle:

“Üyelik Belgesi, 1 adet vesikalık resim, kimlik kartı fotokopisi. Arıcılık Kayıt Formu (Kaza Hayvancılık Dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir.) Doğrudan Gelir Desteği müracaat formu (Kaza Hayvancılık Dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir.)

Yeni Arıcılar için taahhütname (Kaza Hayvancılık Dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir.) Markası bulunan işletmelerin marka tescilleri.”