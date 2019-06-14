Barış Harekatı'na katılan gazilere Adana'da madalyaları verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 383 Kıbrıs Gazisine madalya ve beratları, Adana Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcihi Töreni"nde takdim edildi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı filmin gösterimiyle devam etti.

Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi Başkanı Coşkun Abader, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Kaymakamlar, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Yusuf İnanıroğlu, KKTC Adana Fahri Konsolosu Ali Şakir Tıltay, KKTC Turizm Koordinatörü Kazım Türkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Törende ilk konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi Başkanı Coşkun Abader yaptı.

İNANIROĞLU

Ardından bir konuşma yapan KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, madalyaları takdim etmekten duyduğu gururu ve mutluluğu ifade ederek, "Az önce izlediğimiz film gösteriminde çok duygulandım. Allah bizlere bir daha o günleri yaşatmasın. Bizler de o dönemde esir alınmıştık. Ama çok şükür ki Türk askeri geldi ve bizler bu günlere ulaşabildik. Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Kahraman Gazilerimizi şükranlarınla anıyorum" dedi.

DEMİRTAŞ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, Kıbrıs gazilerine takdim edilen berat ve madalyaların, ölümü göze alan gazilerin mücadelesinin en güçlü delili olduğunu ifade ederek, "Adada yaşayan Rumların, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama idealleri her zaman sürmüştür. Özellikle 1960 ile 1974 yılları arasında Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirdikleri zulüm, kahraman Türk Ordusu sayesinde 20 Temmuz 1974'te sona erdirilmiştir" diye konuştu.

Geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğuna ve olmaya da devam edeceğine vurgu yapan Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Devletimiz, tüm kurumlarıyla Kıbrıs davasının takipçisidir. Kıbrıslı soydaşlarımızın hukukunun korunması noktasında tüm imkanlarıyla diplomasi sahasının en önemli aktörü konumundadır. O dönem Kıbrıs'a en çok asker gönderen illerin başında gelen Adana; vatan, millet, devlet ve bayrak söz konusu olduğunda, gerisini teferruat olarak görenlerin diyarıdır. İşte Kıbrıs'a barış, huzur, güven ve istikrar götüren bu ruh, bugün de sarp bir kale misali dimdik ayaktadır".

Konuşmaların ardından sahneye çağrılan Kıbrıs gazileri, Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarını Vali Demirtaş ve Başkonsolos İnanıroğlu'ndan aldı.