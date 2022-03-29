Barolar Birliği'nden tepki

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Anayasa’ya aykırı atılan her adımın hukuk devletini yok saymak anlamına geldiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, yürütme ve yasama organları tarafından yapılan Anayasa’ya ve yasalara aykırı işlem ve uygulamaların alışkanlık haline gelmeye başladığını endişeyle gözlemlediklerine dikkat çekerek, “Sadece hukuk yapmakla değil; yaptığı hukukla bağlı olmak zorunda olan devletin en üst erklerinin bu tutumu, hukuk devleti ilkesini ciddi şekilde sarsmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Dün Meclis’in gündemine getirilen belediye seçimlerinin ertelenmesine dair hazırlanan yasa tasarısı ve bu tasarıyı savunan hükümet yetkililerinin eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Genel manada hukukun, özelde ise toplum sözleşmesi diye tabir edilen ve değiştirilmesi yasalara nazaran daha zor olan anayasal kuralların, bu kadar kolay bir şekilde ihlâl edilmesi ve bunun hükümet mensupları tarafından Meclis kürsüsünden rahatlıkla ifade edilebilmesi; toplumun hukuk çerçevesinde değil, keyfi kararlara göre yönetildiği bir noktaya geldiğimizi ortaya koymaktadır.”

Hukuk devletinin, herkesin uymakla zorunda olduğu kurallar toplamından oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, “Nasıl ki, bir vatandaş veya ülkede bulunan bir yabancı, mevzuatta yer alan kurallara uygun davranmakla mükellef ise; seçilmiş kişiler de Anayasa’yı ihlâl eden yasa çıkaramazlar, yasaya aykırı karar alamazlar, icraatta bulunamazlar ve işlem yapamazlar” denildi.

“BİR GÜN BU KARARLARI ALANLARIN DA AYAĞINA DOLANACAK”

Anayasa’ya aykırı işlem ve/veya kararların pratik haline getirilmesinin hukuki güvenlik bakımından içerdiği tehlikelere işaret edilen açıklamada, Anayasa’ya aykırı kararların bir gün tüm toplum mensupları gibi, bu kararları alanların da ayağına dolanacağı savunuldu.

Açıklamada, “Son zamanlarda ülkedeki ekonomik ve sosyal çöküntüden kurtulup, gittikçe derinleşen yoksullaşmanın önüne geçmek için çözüm önerilerini hayata geçirmek yerine, sürekli saldırıya uğrayan hukuk sistemimize bu şekilde bir yara daha açmak kabul edilebilir değildir” ifadelerine yer verildi.