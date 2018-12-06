Başbakan: "Can kaybı 4'e çıkabilir"

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede etkili olan yağışların yol açtığı felakete işaret ederek “Son derece üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Can kaybı 4’e çıkabilir” dedi.

Erhürman, vatandaşların polisin ve diğer yetkililerin yaptığı uyarılara uymalarını istedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve diğer bazı yetkililer, felaket bölgesi Ciklos’ta incelemeler yaptı.

Şu ana dek üç kayıp olduğunu ancak dördüncü kaybın da olabileceğini kaydeden Erhürman, ilgili birimlere bağlı ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve dördüncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Erhürman, Dikmen bölgesinde de ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydederek, burayı da ziyaret edeceğini ardından da, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi”nin birazdan kendi başkanlığında toplanacağını ve durumun görüşülerek gerekli yeni önlemlerin alınacağını belirtti.

Ölenlere rahmet, tüm halka sabır dileyen Başbakan Erhürman, son derece ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, yurttaşlara, polisin uyarılarına mutlaka uymaları ve kapatılan yollara girmemeleri çağrısı yaptı.

“Devlet adına kim görevliyse, uyarılarına muhakkak uysunlar” diyen Erhürman, resmi açıklamaların takip edilmesini de istedi.



"Polis Genel Müdürlüğü Özel Kuvvetler, Girne Belediyesi, tüm ilgili birimler çalışıyor. 4 kişi olduğu bilgisi var, 3 kişi bulundu, bir kişi de yoğun şekilde aranıyor.



Dikmen ve Lapta bölgesinde de ciddi sorunlar oldu, oralara da gidip inceleme yapacağız.”



Başbakan Tufan Erhürman, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin bugün kendi başkanlığında toplanacağını ve komiteye 24 saat başkanlık edeceğini söyledi.

Meteoroloji ile görüştüklerini ve gerekli önlem açıklamasının yapılacağını kaydeden Erhürman, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere ve tüm halka sabır diledi.



Üzücü bir olayla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman, çalışmaların devam ettiği bu dönemde, ciddi yağış uyarısı bulunduğunu hatırlattı ve yurttaşlara, polis ve diğer birimlerin açıklamalarına uymaları çağrısı yaptı.



Erhürman, kapatılan yollara girilmemesini ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin açıklamalarının da takip edilmesini istedi.



Başbakan Erhürman, basın mensuplarının da felaket haberlerinde etik çerçeveye uyması çağrısında bulundu.



Başbakan Tufan Erhürman’a Ciklos’taki incelemeleri sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.



Başbakan Erhürman ve beraberindekiler Ciklos’un ardından Girne'de de incelemelerde bulunuyor. Heyetin daha sonra Dikmen’e geçmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 13:13