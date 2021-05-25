Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Başbakan Ersan Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin geçişlerin başlaması konusunda ortak karar alması gerektiğine işaret ederek, bu kararın alınması halinde KKTC hükümetinin geçişlerin yarından başlamasına hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında saat 15.40’ta başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.00’da sona erdi.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olan birçok konunun etraflıca tartışılarak, bazı kararlar üretildiğini açıkladı.

GIDA GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA DEVLET DESTEĞİ ARTIRILDI

Başbakan Saner, ülkede birçok konuda değişik bakanlıkların getirmiş olduğu önergeleri tartışarak, karara bağladıklarını da ifade etti.

Saner, Tarım Bakanlığı'nın, ülkedeki gıda güvenliğini artıma çalışmaları çerçevesinde tarımsal ve hayvancılık amaçlı bazı girişimlere imkan yarattığını söyledi.

Başbakan Saner, gıda güvenliğinin artırılması için ülkedeki su kuyularına elektrik enerjisi bağlanmasına yönelik sağlanan devlet desteğinin 10 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarılması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Başbakan Saner, gıda güvenliğinin diğer önemli bir bacağı olan sütlerin soğutma tankları için verilen soğuk zincir desteğini de 12 bin TL’den 20 bin TL’ye yükselttiklerini ifade ederek, bu kararla süt mamülleri standarlarının yükseltilmesine büyük bir destek vermiş olduklarını söyledi.

Saner, KKTC ile Türkiye Cumhhuriyeti arasında imzalanan protokoller çerçevesinde, üç farklı sektöre yönelik yapacakları katkıları ileriki günlerde halk ile paylaşacaklarını da söyledi.

GÜNEY’E GEÇİŞLER KONUSU

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs'a geçişler konusunu da ele alarak, geçişlerin başlamasına imkan tanıyan kararlar ürettiklerini belirtti.

Geçişlerin başlamasına ilişkin geçen KKTC hükümetinin çalışmalarını tamamladığını ve hazır olduğunu yineleyen Saner, bugün Sağlık Bakanlığı ile bu konuda istişarede bulunduğunu kaydetti.

Saner, “Bugün Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişare sonucunda, ki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin de Sağlık Bakanlığı'na yapmış olduğu bir takım öneriler vardı, şunu çok net ifade edebilirim ki KKTC hükümeti için geçişlerin yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Başbakan Saner, şöyle devam etti:

“14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak, günü birlik geçişlerin ya da 5 günden daha fazla kalma arzusunda olan farklı ülke vatandaşların Güney Kıbrıs’tan ülkemize gelebilmesi için bizler gerekli kararları üretmiş bulunmaktayız. Bakanlar Kurulu olarak bu kararları üretmiş olsak bile Cumhurbaşkanlığında bulunan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin de bu kararları üretmesi gerekiyor. İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin alacağı ortak karalar neticesinde kapılar eğer açılacaksa biz yarından itibaren hükümet olarak hazırız.” dedi.

Başbakan Saner, “Her ne kadar İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin alacağı kararlara saygı duysak da hükümet olarak bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'den de daha ileri bir adım atarak bu kararları uygulayabileceğimizi çok net bir şekilde söylemek istiyorum” şeklinde devam etti.

Başbakan Saner, tüm dünyadaki ülkelerin hastalığın seyrine göre, kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil olmak üzere 4 değişik kategoriye ayrılmış olduklarına işaret ederek, bu kategoriler çerçevesinde 14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçişlere olanak tanınacağını açıkladı.

Başbakan Saner, şöyle konuştu:

“14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak yeşil olarak ilan edilen ülkelerden gelen vatandaşları, Güney’deki sınır kapılarını kullanarak, herhangi birşey istenmeden yani bir kısıtlama olmadan geçiş yapabileceklerdir. Mesela İsrail bunlardan bir tanesidir. Güney’den gelecek bir İsrail vatandaşı hiç bir şey ibraz etmeden geçiş yapabilecektir. İkinci evre dediğimiz olayda ise sarı ve turuncu renkli ülkelerden gelecek olan dünya vatandaşları ve Güney Kıbrıs vatandaşları, son 24 saatte yapılmış negatif PCR ya da antijen isteniyor. Eğer söz konusu bu kişiler ülkemizde 5 geceden uzun kalacaksa son 72/96 saat içinde PCR ve antijen testinin tekrarı istenerek ülkemizde kalmalarına imkan tanınacaktır. 3’üncü ever olan kırmızı renk kodlu ülkeden gelecek olan kişilerin ziyaret için geçişine izin verilmeleyecektir. Kırmızı kodlu ülkeden gelen bir kişi, zorunlu — iş ya da eğitim— geçiş yapacaksa, 7 günde bir PCR ya da antijen testi ile, sağlık nedeniyle geçiş yapacaksa da son 72 saatte yapılan negative PCR ya da antijen testi ibraz ederek geçiş yapabilecektir.’’

Başbakan Saner, muhalefettin kaplıları açmak istemiyorsunuz söylemlerine yönelik olarak da, KKTC hükümetinin Güney’den daha hazır olduğunu ve bu kararları

üreterek geçişlerin yapılmasına imkan yarattıklarını söyledi.

Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin alacağı kararları da dikkate alacaklarını yineledi.