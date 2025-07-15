Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin davetlisi olarak Azerbaycan Anayasasının kabulünün 30’uncu yıl dönümü etkinlikleri ile TÜRKAY Türk Anayasa Mahkemesi toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'a ziyaretinde Yüksek Mahkeme Yargıcı Peri Hakkı da eşlik ediyor. Yüksek Mahkeme heyeti Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Devletlerin Yargı Başkan ve yetkilileri ile üst düzey temaslarda bulunacak.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının kabulünün 30’uncu yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek konferansta KKTC Yargısını temsilen “Günümüz insan yaşamındaki değişimlerin anayasal haklar açısından etkileri” konulu bir konuşma yapacak.