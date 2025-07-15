KKTC’de siber dayanıklılığın artırılması amacıyla Bilgi teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen “KKTC Siber Güvenlik Yönetimi ve Önlemler Eğitimi” başladı.

BTHK Konferans salonunda saat 09.30’da başlayan etkinlikte, BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, TBD Genel Başkanı Kenan Altınsaat ve TC Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Başkanı Mahmut Esat Yıldırım açılış konuşması yaptılar.

Açılış konuşmaları sonrasında eğitimciler Sibel Güvenlik Yönetim Danışmanı Ahmet Pekel ve Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Uzmanı Yılmaz Değirmenci'nin özgeçmişleri katılımcılara okundu.

“Siber güvenlikte temel kavramlar ve yönetim ilkeleri; Siber güvenlikte bireyleri hedef alan tehditler ve önlemler; Siber güvenlikte fiziksel güvenlik, siber saldırılardan çıkarılan dersler, yeni teknolojiler ve siber güvenliğe etkisi; Yakın dönem savaşlardan siber güvenlik alanında alınan dersler, ve alınması gereken önlem ve hazırlıklar; Savaş ortamında kritik altyapılar ve EKS güvenliğinin sahada alınan derslerle yeniden değerlendirilmesi; Ofansif siber güvenlik: Siber istihbarat, sızma testi; Defansif siber güvenlik: SOC işletilmesi, durumsal farkındalık, güvenlik ihlal değerlendirilmesi ve adli bilişim” konularında iki gün boyunca devam edecek eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

-Bürüncük: “Siber savunma artık sadece teknik bir mesele değil, ulusal güvenliğin asli bileşenidir”

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük açılışta yaptığı konuşmada, eğitimin, BTHK ile TBD arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlendiğini belirterek, tüm davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında, dijitalleşmenin artık yaşamın her alanına nüfuz ettiğini kaydeden Bürüncük, bu dönüşümün yalnızca fırsatları değil, aynı zamanda ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Bürüncük, siber tehditlerin etkisinin coğrafi sınırlara bağlı olmaksızın büyüdüğünü dile getirerek, Orta Doğu’da yaşanan sıcak çatışmaların bunun en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Bu saldırıların fiziksel cephenin arkasında eş zamanlı yürütülen bir siber cephede olduğunu da vurgulayan Bürüncük, “Buradan çıkarılacak ders açıktır: Siber savunma artık sadece teknik bir mesele değil, ulusal güvenliğin asli bileşenidir.” dedi.

Kadri Bürüncük BTHK olarak yalnızca düzenleyici ve denetleyici bir kurum olmadıklarını da kaydederek, aynı zamanda rehberlik eden, kapasite geliştiren ve iş birliği üreten bir kamu otoritesi olmayı hedeflediklerini işaret etti.

Eğitimin konuları hakkında da bilgi veren Bürüncük, siber güvenliğin en zayıf halkasının insan olduğunu, bu nedenle teknik çözümler kadar, kültürel dönüşüm ve farkındalık eğitiminin de hayati önem taşıdığını belirtti.

“Bireylerin bilgilendirilmesi, mevcut kadroların eğitimi, sistem takviye yatırımları ve personel ihtiyaçları ve koordinasyon çalışmaları ödevlerimizdir.” diyen Bürüncük, dijital dünyada daha güçlü ve dirençli bir KKTC için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Altınsaat: “Tüm devlet ve kurumlar dijital alandaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla strateji geliştiriyorlar”

TBD Genel Başkanı Kenan Altınsaat da açılışta yaptığı konuşmasında, Bilişim Adası Kıbrıs maksadıyla KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve BTHK ile imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden duydukları memnuniyeti belirterek, bu yöndeki çalışmalara katkı koymaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu yöndeki çalışmaların yıllar önce virüs-anti virüs uygulamaları ile başladığını anımsatan Altınsaat, artık dijital egemenlik ve dayanıklılık kavramlarıyla konunun birey olarak sahip olunan bilgiyi korumaktan çıktığını ve devletin geleceğini ilgilendiren seviyeye ulaştığını kaydetti.

“Siber güvenliğin yanı sıra dijital egemenlik, bağımsızlık ve dayanıklılık kavramları ulusal güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.” diyen Altınsaat, tüm devlet ve kurumların dijital alandaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla strateji geliştirdiklerinin altını çizdi.

Altınsaat, her geçen gün kullanılan uygulamaların ve platformların katlanarak arttığını belirterek, bu durumun güvenlik risklerini de aynı oranda artırdığını söyledi.

Bu durumda bireyin, toplumun ve devletin siber güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli çalışmalar yapacaklarını kaydeden Altınsaat, eğitimin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

-Yıldırım: "Türkiye BM'nin 2024 Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde 'Rol Model Ülke' seçildi"

TC Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Başkanı Mahmut Esat Yıldırım ise konuşmasında, Merkezin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, temel amaçlarının Türkiye'nin siber güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

USOM'un siber olaylara müdahale, siber tehditleri izleme, aynı zamanda analiz etme ve önleme, ulusal ve uluslararası alanda iş birliği çalışmalarında bulunduğunu ifade eden Yıldırım, ayrıca, siber güvenlik farkındalığını artırmak için Fatih/Siber talimhanesi kurulduğunu da belirtti.

Yıldırım konuşmasında, Merkez çatısı altında yer alan Siber Olaylara Müdahale Ekipleri’nin (SOME) bulunduğunu da vurgulayarak, SOME ekiplerinin hem kurumsal hem de sektörel bazda siber olaylara müdahale ettiklerine dikkat çekti.

“Yüzde 100 güvenlik diye bir şey olmayacağına inanıyoruz. Zaten yüzde 100 güvenlik olmayacaksa bir şekilde bizim yüzde 90'ı yakalamamız lazım.” diyen Yıldırımlar, Türkiye’de yaklaşık 17-18 milyon IP adresi olduğunu ve onları korumaları gerektiğini dile getirdi.

Yıldırım konuşmasının sonunda, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yayınlanan Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ni işaret ederek , Türkiye’nin 2024’teki raporunda "Rol Model Ülke" seçildiğini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmaları sonrasında, iki gün boyunca devam edecek eğitimlere geçildi.