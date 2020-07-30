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Başbakan Tatar, Gürcafer ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Görüşmeler devam edecek

Başbakan Tatar, Gürcafer ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Görüşmeler devam edecek
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Başbakan Ersin Tatar, Müteahhitler Birliği Başkanı  Cafer Gürcafer ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00’de Başbakanlık’ta gerçekleştirilen görüşmeye Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı. 
Olumlu havada geçen görüşmeden sonra bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam edeceği belirtildi. 

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