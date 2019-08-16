Başbakan Tatar, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği Heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitler sayesinde kurulduğunu, Kıbrıs Türk halkının bunu asla unutmadığını kaydetti.

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği başkan ve yetkilileri Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.



BENAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 45 yıl önce Muratağa, Atlılar Sandallar’da yaşanan vahşetin insanlık tarihinin yüz karası olduğunu belirterek, şehitlerin anısını yaşatmak adına yaptıkları projelerden bahsetti.



AŞIR

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da, Muratağa, Atlılar, Sandallar’da yaşanan vahşeti gelecek nesillere taşımak adına o yılları anlatan bir kitap çıkardıklarını kaydederek, bu katliam sonrası yakılan ağıtları da bir CD’de topladıklarını söyledi.

Aşır, CD ve kitabı Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

Muratağa, Atlılar Sandallar şehitliği yanında bir de müze oluşturmak istediklerini kaydeden Aşır, şehitlerin özel eşyalarının sergileneceği müze için Başbakandan destek istedi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Muratağa, Atlılar, Sandallarda yaşanan katliamın Kıbrıs Türkünün en büyük yarası olduğuna dikkat çekerek, dünyanın gözü önünde orada büyük acılar yaşandığını söyledi.

Tatar “Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da her yaştan insanın şehit edildi. Bir nesil tükendi. Yaşanan en büyük vahşetlerden biridir. Bu proje ile şehitlerin hatıraları yaşatılacak. Biz de bu projeye destek vermekten mutlu oluruz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, KKTC’nin şehitler sayesinde kurulduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bunu asla unutmadığını kaydetti.