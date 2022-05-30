Başbakan Üstel Ankara’ya gitmek üzere Ercan’dan ayrıldı

Başbakan Ünal Üstel, ilk resmi ziyaretini yapacağı Ankara’ya gitmek üzere Ercan Havalimanı’dan ayrıldı.

Hükümet ortakları DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eşlik ettiği UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, ilk Türkiye ziyaretini yapmak üzere saat 15.30 sıralarında adadan ayrıldı.

Başbakan Üstel’i Ercan Havalimanı’ndan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışisleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile diğer askeri ve sivil yetkililer uğurladı.

Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak olan Başbakan Ünal Üstel, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Başbakan ve beraberindeki heyet temaslarını tamamlamasının ardından Çarşamba günü KKTC’ye dönecek.