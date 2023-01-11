Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, meslek lisesi okul müdürleriyle toplantı yaptı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda, ülke genelindeki meslek lisesi okul müdürlerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Turizm Eğitim Müfettişi Bahar Gülnihal ve ülke genelindeki meslek liseleri okul müdürlerinin katılımları ile gerçekleşti.

Bakanlığın Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, ülke turizminin ihtiyacı olan kalifiye turizm elemanının yetiştirilmesinin arttırılmasına yönelik, Bakanlığın yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında okul müdürlerine bilgiler verildi, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, özellikle ülke gençliğinin turizm sektöründe istihdam edilebilmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye turizmcilerin yetiştirilmesi ve bu anlamda işsizlik sorununun da büyük ölçüde giderileceği konuları görüşüldü. Toplantıda ayrıca, turizm bölümü öğrencilerine yönelik olarak sektör temsilcileri ile bir araya gelebilecekleri atölye çalışmalarının da düzenlenmesi konularının ele alındığı da belirtildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da toplantıyı ziyaret ederek, bir süre toplantıya başkanlık etti.