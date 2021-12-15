Başçeri, AA yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Büyükelçi Başçeri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Yazın Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin fotoğraflar ve bu noktada verilen emeklerle ilgili değerlendirmede bulunan Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ekiplerin de Türkiye'deki yangınların söndürülmesine yardımcı olmalarının önemine dikkati çekti.
Başçeri, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek çekilen fotoğrafların "sanat" boyutunda olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Başçeri, fotoğraflarda emeği geçen AA personelini tebrik etti.