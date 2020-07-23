Başkanlığa Mustafa Özbilgehan seçildi

Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığı’na Mustafa Özbilgehan seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Derneğin Üçüncü Olağan Genel Kurulu Gazeteciler Birliği Lokali’nde gerçekleştirildi. Önceki dönemin faaliyet raporu ve mali raporu ibra edilirken önümüzdeki iki yıllık dönem için görev yapacak kurullar da seçildi.

Oy birliği ile Mustafa Özbilgehan başkanlığındaki liste göreve getirilirken ilk toplantıda yeni Yürütme Kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:

“Başkan: Mustafa Özbilgehan, Başkan Yardımcısı: Selin Özuslu, Genel Sekreter: Kemal Ruso, Mali Sekreter: Fuat Çakıcı, Basın Yayın Sekreteri: Engin Deniz Görgüner, Çevre Sekreteri: Deniz Özdiren, Dış İlişkiler ve Eşitlik Sekreteri: Arda Çileker, Eğitim Sekreteri: Denis Dinand, Etkinlik Sekreteri: Mehmet Atakol, Halka İlişkiler Sekreteri: Alaz Öncül, Kültür Sanat Sekreteri: Umay Öksüz, Örgütlenme Sekreteri: Direnç Berksel, Proje Sekreteri: Batıhan Saçar, Sponsorluklar ve Kariyer Sekreteri: Taylan Taşören, Spor ve Sosyal İşler Sekreteri: Diren Muhtaroğlu, Üyelikler Sekreteri: Hüseyin Öksüzoğlu”