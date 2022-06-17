Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Girne Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma birimini ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin Girne birimini ziyaret ederek personelle tanıştı ve işlem yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında Bakan Arıklı’ya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük ile Girne Vergi Dairesi Şubesi Amiri Afet Yanıker eşlik etti.

Araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapıldığı birimde personelin şikayet ve taleplerini dinleyen Arıklı, vatandaşa hizmet verilen binada inceleme yaparak binanın durumuyla ilgili bilgi aldı.

Arıklı, söz konusu birimde vatandaşa hizmet veren personelin ilettiği şikayetlerde haklı olduğunu, sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını ve paydaş bakanlıklarla ortak bir çözüm bulunması konusunda eş güdüm içerisinde hareket edileceğini belirtti.

Ziyaret sırasında Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu ile Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amiri Halil Paşa da hazır bulundu.