Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, PTT Genel Müdürü Gülten’i kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Posta Dairesi’nin eksikliklerinin giderilmesi ve kadın kooperatiflerinin ürünlerinin pazarlanması konusunda Türkiye Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi (PTT) ile işbirliğine gidileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Arıklı, KKTC Posta Dairesi’nin eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla adada bulunan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabul sırasında konuşan Arıklı, Kıbrıs Türkü’nün en eski kurumlarından olan Posta Dairesi’nin yıllardır süren ihmal nedeniyle doğru düzgün hizmet veremediğini, personel, araç gereç ve yazılım konusunda PTT’nin destek ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı iken kadın kooperatifleri ve ev hanımlarının ürettikleri ürünlerin online alışveriş portalı PTT AVM’de satılması için bir çalışma başlatıldığını ancak mevzuat eksikliği nedeniyle sürecin sonuçlandırılamadığını ifade etti. Arıklı, “Bir iki ay içerisinde kargo yasasının yürürlüğe girmesiyle kadınlarımızın ürünlerini PTT AVM’lerde derhal pazarlamaya başlayacağız” dedi.

Posta Dairesi’nin henüz tam olarak otomasyon sistemine geçemediğini ve KKTC’de bir posta işleme merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirten Arıklı, bu konularda da PTT’nin destek ve tecrübesinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Dairesinin, hizmet kalitesi açısından olması gerektiği seviyeye çıkması için ihtiyaç duyulan unsurlar birlikte tespit edilecek” diyen Arıklı, eksikliklerin imzalanacak bir protokol çerçevesinde takvimlendirilerek giderileceğini sözlerine ekledi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise birçok konuda olduğu gibi posta hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda da KKTC’nin yanında olduklarını ve her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

KKTC Posta Dairesi’nin eksikliklerinin tespiti için KKTC’de bulunduklarını söyleyen Gülten, hazırlayacakları raporda Posta Dairesi’nin tüm ihtiyaçlarının yer alacağını ifade etti.

Kabulde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Cumali Yüksek de hazır bulundu.