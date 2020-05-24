Bayram nedeniyle mesajlar yayınlandı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) halkın Ramazan Bayramını kutladı.

Kamusen Genel Başkanı Başkanı Metin Atan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, tüm üyelerinin ve Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı, mutlu bayramlar diledi.

“Yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuk” diyen Atan, bütün dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da endişeye yol açan salgın hastalık nedeniyle yaşanan gerginliğin geride kaldığına inanç belirtti ve “Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, manevi değerleri ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğini en güzel yaşatan Kıbrıs Türk Halkı bu bayramda da bir araya gelip kenetlenecektir” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek de, rahmet ve bereket ayı “On Bir Ayın Sultanı” Ramazanın bitmesiyle sevginin, kardeşliğin, merhametin ve paylaşmanın güçlenmesine vesile olan mübarek Ramazan Bayramına ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Dargınların barıştığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostlukların en sıcak hissedildiği zaman dilimlerinden olan bayramların toplumsal hayatta kaynaşmaya çok önemli katkıları olduğuna işaret eden Civelek, “Bu duygu ve düşünce ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği olarak Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutlarız” dedi.