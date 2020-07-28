“Bayram yeri kurulmayacak”

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram yerinin kurulmayacağını kaydetti.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Lefkoşa Türk Belediyesi bu yıl çok fazla istek olmasına rağmen bayram yeri kurulumu gerçekleştirmeyecektir, esnafımızın ve kendi kurumumuzun kazancınından doğabilecek mağduriyetini anlamakla birlikte özellikle son günlerde yaşadığımız sıkıntılara ek sıkıntılar üretmemek adına bu kararı paydaşlarımıza geçtiğimiz hafta bildirmiş, bugün de sizlerle paylaşıyoruz.”