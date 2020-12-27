Bazı bölgelerde kesinti olacak

Bazı bölgelerde kesinti olacak
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Değirmenlik bölgesindeki taş ocakları tesisleri ve su motorlarına, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın 09:00 ile yaklaşık 15:00 arasında Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Girne’de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00’dan 15.00’e kadar Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak Köyüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

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