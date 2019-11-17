Bazı bölgelerde kesinti olacak

Meriç Trafo Merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın, birçok bölgede elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek açıklamalarına göre , 09:00- 15:00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şunlar:

“Haspolat Meslek Lisesi civarı, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi, Kırklar’ın bir bölümü, Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgesi.”