Bazı bölgelerde sis uyarısı

İskele - Karpaz Anayolunun, Kalecik - Çayırova arası ve Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Polis Basın Subaylığı bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

Öte yandan Vadili - Paşaköy Anayolu ve Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, Dörtyol Çemberi - Türkmenköy kavşağı arası ile Çukurova - Haspolat kavşakları arasında da oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis Basın Subaylığı, bu güzergahları kullanacak sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.