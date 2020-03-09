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Bazı bölgelerde sis uyarısı

Bazı bölgelerde sis uyarısı
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İskele - Karpaz Anayolunun,  Kalecik - Çayırova arası ve Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Polis Basın Subaylığı bu güzergâhları  kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

Öte yandan Vadili - Paşaköy Anayolu ve Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun,  Dörtyol Çemberi - Türkmenköy kavşağı arası ile  Çukurova - Haspolat kavşakları arasında da  oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis Basın Subaylığı, bu güzergahları kullanacak sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu. 

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