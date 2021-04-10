Berova: "UBP için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz"

UBP Genel Sekreterlik seçiminde yarışan Girne Milletvekili Özdemir Berova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UBP için çalışmaya hep birlikte devam edecekleri mesajını verdi.

Berova şunları kaydetti:

"Partimizin Genel Sekreterlik seçimi yapılmıştır. Büyük bir olgunluk ve dayanışma içerisinde geçen süreçte desteğini esirgemeyen tüm partililerimize teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte yeni Genel Sekreterimiz ve partililerimizle UBP için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz"

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021, 16:13