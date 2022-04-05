BES'ten Meclis önündeki eyleme destek

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), belediyeler reformuyla kapatılması öngörülen belediyeler arasında yer alan Yeniboğaziçi ve Dikmen belediyelerinin pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi önünde başlattıkları “süresiz oturma eylemi”ne Esentepe Belediyesi’nin de katılarak destek vereceğini açıkladı.

BES, Esentepe Belediye Başkanı, yönetim kurulu ve emekçileriyle ortak olarak aldıkları kararla, yarın, Esentepe Belediyesi’nin Yeniboğaziçi ve Dikmen Belediye emekçilerine katılarak “mücadelenin gücünü artıracaklarını” söyledi.

Sendika, hükümetin belediyelerin “sesini duymamaya” devam etmesi halinde Meclis önündeki “kalabalığın da mücadelenin gücünü de artıracakları” uyarısında da bulundu.

“YENİBOĞAZİÇİ VE DİKMEN BELEDİYELERİ VE EMEKÇİLERİ SAYGI DUYULACAK BİR DİRENİŞ SERGİLEMEKTEDİR”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yönetim Kurulu adına konuya ilişkin açıklamada bulunan Sendika Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Hükümetin belediyeleri alelacele birleştirme çabası ne yazık ki sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Bahse konu istemin ülke haritası üzerinde işlevi ve oluru yoktur” ifadelerini kullandı.

“Günlerdir belediyelerimiz ve belediye emekçileri, bu realiteyi hükümet edenlere duyurmak için Meclis önünde eylem yapmaktadır” diyen Yalınkaya, şu anda, Yeniboğaziçi ve Dikmen Belediyelerinin ve emekçilerinin Meclis önünde “saygı duyulacak bir direniş” sergilemekte olduklarını söyledi.

Yalınkaya, “Sendika olarak dayanışma içerisinde olduğumuz bu belediye emekçilerinin yanına, yarın, Esentepe Belediye Başkanı, yönetim kurulu ve emekçileriyle ortak olarak aldığımız kararla, Esentepe Belediyesi’ni de getirip mücadelenin gücünü arttırıyoruz” dedi.

BES Başkanı, “Hükümet edenler sesimizi duymamaya ve kendi bildiğini okumaya devam ettiği takdirde Meclis önündeki kalabalık da mücadele gücü de artarak bir sel gibi hükümeti yıkacaktır” iddiasında bulundu.