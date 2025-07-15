Türkiye’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de anılıyor.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, askeri erkân ve diğer yetkililer katıldı.

Anıta çelenkler sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri birer konuşma yaptı. Konuşmaların sonra dua okunan tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyareti ile sona erdi.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar darbe gecesi KKTC’de de sancılı saatler yaşandığını ve gelişmeleri endişe içinde izlediklerini anlattı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlarca insanın sokaklara dökülerek destansı bir direnişle bu hain saldırıyı püskürttüğünü ve Türkiye’nin demokrasisine sahip çıktığını vurguladı.

“Elbette anavatanımızın bu hain ve düşündürücü kalkışmadan en sağlıklı şekilde çıkması, demokrasisine sahip çıkması ve güçlü bir devlet olarak Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam etmesi bizler için hayati öneme sahiptir” ifadelerini kullanan Tatar, darbenin başarılı olması halinde Rum kesiminden yetkili ağızlardan Girne Kalesi’ne bayrak dikeceklerine dair sesler çıktığını söyleyerek bu darbenin uzun zamandır planlandığını ve FETÖ tarafından çeşitli sahteciliklerle organize edildiğini belirtti.

- “Türkiye’nin daha da güçlenmesi bizler için fevkalade önemlidir”

Cumhurbaşkanı Tatar, kalkışmanın amacının milleti yıkmak, milletin demokrasisine darbe vurmak ve Doğu Akdeniz’e uzanan geniş coğrafyada Türkiye’nin bekasını tehdit etmek olduğunu vurgulayarak bunu engelleyen kahramanları bir kez daha minnet ve saygıyla andı.

Türkiye’nin son yıllarda milli savunma sanayisindeki üstün başarılarına ve terörsüz bir Türkiye hedefiyle yürütülen kararlı mücadeleye de dikkat çeken Tatar, “Türkiye’nin daha da güçlenmesi bizler için fevkalade önemlidir” dedi.

15 Temmuz’un Kıbrıs Türk tarihi açısından da önemli bir tarih olduğuna işaret eden Tatar, 15 Temmuz 1974’te Makarios’a karşı düzenlenen darbe sonucunda Yunan cuntasının desteğiyle Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin ilan edildiğini ve Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türklerini adadan topyekûn imha ederek adayı Yunanistan’a bağlama hedefi güdüldüğünü anlattı.

- “Bugün barış, huzur ve güvenlik içinde yaşanıyorsa, milletin iradesi ve siyasi duruşu sayesindedir”

Bu kara günlerin ardından 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı’yla Mehmetçik’in adaya ayak bastığını ve mücahitlerle buluştuğunu anımsatan Tatar, bugün barış, huzur ve güvenlik içinde yaşanıyorsa bunun milletin iradesi ve siyasi duruşu sayesinde olduğunu söyledi.

“Böyle bir günde anavatanımıza minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa bunun egemenlik temelinde ve KKTC’nin devlet olarak anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Bugün New York’a hareket edeceğini de aktaran ve orada bu davanın esas ilkelerini masaya koyacağını söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Bana bu yetkiyi veren halkıma teşekkür ederken, bu sabah bu anlamlı törende sizlerle beraber olmak kalbimizin, yüreğimizin ve milli irademizin birlikte şekillendiğinin bir göstergesidir. Bu hain darbe girişimini püskürtenlere bir kez daha saygı ve minnet duygularımı ifade ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a o kalkışma zamanında gösterdiği liderlik için, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasisine büyük bir cesaretle sahip çıktığı için ve terörsüz bir Türkiye’ye Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte yön verebildikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha güçlü bir anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz’de yıldızı parlayan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tüm Türk dünyasının daha da güçlü olmasını temenni ediyorum.”

Tatar, konuşmasının sonunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu lider Rauf Raif Denktaş’a ve toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’e rahmet ve minnet duygularını iletirken, tüm şehitleri rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

- Başçeri

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin dokuzuncu yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aziz şehitleri anmak ve gazilere şükranlarını sunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz’un milletin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferi olduğunu vurgulayan Başçeri, “15 Temmuz’da aziz milletimiz hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir” dedi.

“Biz, şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölmediğine, diri olduklarına inanan bir milletiz” ifadelerine yer veren Başçeri, dört yıl önce aynı alanda kahraman şehitleri simgeleyen 251 zeytin fidanı diktiklerini hatırlatarak bugün bu fidanların büyüyüp boy verdiğine şahitlik ettiklerini belirtti. Başçeri, “Onların, simgeledikleri kahramanlar gibi dimdik birer ağaç olduklarını da inşallah göreceğiz” ifadelerini kullandı.

- “Rehavete sürüklenmeden mücadele kararlılıksa sürecek”

Başçeri hain darbe teşebbüsünün üzerinden geçen dokuz yılda devletin en önemli önceliklerinden birinin bu terör örgütüyle mücadele olduğunu söyledi. Örgüt elebaşı Gülen’in yakın zamanda adalete hesap vermeden ölmesinin kendilerini rehavete sürüklemeyeceğini vurgulayan Başçeri, devlet olarak bu karanlık örgüt tamamen tasfiye edilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.

FETÖ’nün, bazen sivil toplum örgütü, bazen eğitim kurumu, kimi zaman da dini bir topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan çok katmanlı, uluslararası bağlantılı ve gizli hücrelerden oluşan bir terör ve suç örgütü olduğunu belirten Başçeri, örgüt içinden gelen itiraf ve ifşaatlarla darbe girişiminin bizzat onlar tarafından organize edildiğinin açıkça ortaya konduğunu söyledi.

-“Bu mücadelemizde her türlü destek ve katkıyı sağlayan KKTC’ye bir kez daha teşekkür ediyorum”

Başçeri, örgütün tüm evrensel değerleri çıkarları için kullanan, fırsatçı ve yozlaşmış unsurlarının, özellikle yurt dışında Türkiye ile bağı olan toplumlar için büyük tehlike arz ettiğinin altını çizerek, KKTC başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerdeki örgüt yapılanmalarına ciddi darbeler vurulduğunu ifade etti; “Bu mücadelemizde her türlü destek ve katkıyı sağlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda Başçeri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri saygı ve minnetle andı, hayatta olan gazilere ise sağlık ve afiyet diledi.

-Hz. Ebubekir Camisi’ndeki program 20.30’da

Öte yandan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında bu akşam saat 20.30’da Hz. Ebubekir Camisi’nde de anma programı düzenlenecek.

- Ercan’da “15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi”

Gün dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Ercan Havalimanı Gidiş Terminali’nde, T.C. İletişim Başkanlığı’nca hazırlanan, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarla ilgili “15 Temmuz Temalı Fotoğraf Sergisi” açıldı. Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.