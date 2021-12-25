Beton zemine düşen kişi yaralandı

Alsancak’ta bir otelde iskele üzerinde su tesisat işi yaparken dengesini kaybedip 2.30 metre yükseklikten beton zemine düşen Bahattin Alpsoy (E-27) ağır yaralandı.

Dün saat 14.30 civarlarında meydana gelen kaza neticesinde yaralanan Alpsoy, beyin kanaması teşhisi ile Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

ANİ ÖLÜM…

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da yaşayan Hüsnü Oran (E-88) dün sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

İMANOV’UN ÖLÜM NEDENİ “KALP YETMEZLİĞİ VE KALP KRİZİ”

Gazimağusa’da 18 Aralık Cumartesi günü evinde ölü olarak bulunan Rashid İmanov’un (E-63) otopsisinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

SAHTE PARA BASIMINDA KULLANILAN MALZEME BULUNDURMAKTAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Değirmenlik dağ yolu çemberinde dün bir polis ekibi tarafından P.G.T.’nin (E-32) kullanımındaki S.M.N.’nin (E-37) yolcu olarak bulunduğu arabada yapılan aramada; miktarı henüz tespit edilemeyen sahte para basımında kullanılan malzeme tespit edildi; kişiler tutuklandı.

S.M.N’nin evinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve sahte banknot yapımında kullanıldığına inanılan kesilmiş kağıt parçaları bulundu. Soruşturma devam ediyor.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile iki kişiden toplam 39,140 TL para alan ve herhangi bir işlem yapmayan E.B.K.(K-43) tutuklandı.

Ekim-Kasım 2021 tarihlerinde yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2. KATTAKİ EVİNE BALKONDAN GİRMEYE ÇALIŞAN KİŞİ DÜŞEREK YARALANDI

Anahtarını içeride unuttuğu gerekçesiyle ikinci katta bulunan evinin balkonundan içeriye girmeye çalışırken korkuluğunun kırılması nedeniyle 3 metre yükseklikten aşağıya düşen Mehmet Özgür Kurt (E-45) yaralandı.

Girne-Karaoğlanoğlu’nda dün saat 10.15 sıralarında yaşanan olay neticesinde Kurt, sol kürek kemiğinde kırık teşhisi ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ortopedi servisinde kontrol altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

KAYIP YALÇIN BULUNDU

Lefkoşa’da yaşayan ve 22 Aralık’tan beridir kayıp olduğu bildirilen Işıl Nisa Yalçın (K-15) bulundu..

Soruşturma devam ediyor.