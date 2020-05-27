Beyanlar için hatırlatma

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin Haziran ayında hayvan miktarlarını Veteriner Dairesi’ne bildirme zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği kaydedildi.

Bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, üreticilerin Kaza Veteriner Daireleri’nden temin edilecek formu doldurması, müracaat esnasında da kayıt defterlerini yanında bulundurması gerektiği ifade edildi.

Küçükbaş hayvan başı doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne 2020 yılı üyeliklerini yenilenmesi gerektiği de kaydedildi.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin 30 Haziran tarihine kadar bildirimde bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğunu, beyanda bulunmayan üreticilerin yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ve doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacağı belirtildi.