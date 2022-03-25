Bir öğretmenin aylık yakıt masrafı 3 bin 300 TL

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, sosyal medya hesabı üzerinden bir istatistik paylaştı.
“Her gün devam eden bu yolculuk ortalama 8 litre benzin tüketimine yol açmakta, günde 150 TL’lik yakıt tüketildiği anlamına gelmektedir” diyen Güneyli, ayda ortalama 22 gün okula giden bir öğretmenin sadece okula gidiş gelişleri için aylık 2 bin 300 kilometre yol kat ettiğini söyledi.
Güneyli, “Ekonomi sınıfı bir aracın sadece yakıt masrafı aylık 3 bin 300 TL olup aracın diğer giderleri ile birlikte bir öğretmene aylık toplamda 4 bin TL’lik bir harcama kalemi oluşturulmaktadır” ifadelerini kullandı.