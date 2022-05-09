BKP Merkez Yürütme Kurulu'ndan CTP'ye çağrı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne sine-i millete dönme çağrısı yaptı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, var olan sorunların mevcut parlamento yapısı içinde çözülemeyeceği belirtildi ve CTP’ye parlamentoyu terk ederek sine-i millete dönme çağrısında bulunuldu.

BKP açıklamasında, “Federal çözümü benimseyen federalist güçlerin bir çatı altında birleşmesi, demokrasi ve barış mücadelesinin sokakta verilmesi kaçınılmaz olmuştur” denildi.

Türkiye’de iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin KKTC’de siyasete müdahalede bulunduğu iddia edildi.