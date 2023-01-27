Bölgede yarından itibaren çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor...

Meteoroloji Dairesine göre, yarından itibaren çarşamba gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık, periyodun ikinci yarısında 12-15 derece dolaylarına kadar düşecek.
28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece, ikinci yarısında ise 12-15 derece dolaylarında seyredecek.
periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.