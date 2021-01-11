“BRTK adaletsizlik ve haksızlık döneminde bir zirve yaşamaktadır”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) yönetim kurulu başkanlığına, “toplu iş sözleşmesini uygulamadığını” savunduğu "eski" yönetim kurulu başkanı Özer Kanlı’nın, "olası yeniden atanmasının" çalışanlar için “en büyük haksızlık” olacağını ve çalışanların buna “sessiz kalmayacaklarını” açıkladı.

Bay-Sen, bugün saat 9.00’da BRTK önünde pankart asma eylemiyle basın açıklaması yaparak, BRTK personelinin, 17 Haziran 2020 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) altındaki haklarının “yok sayıldığını ve gasp edildiğini” iddia etti.

Eylem sırasında Bay-Sen üyelerinin, sendika tarafından TİS’in uygulanmamasını protesto amacıyla geçen Ağustos’ta kurumun giriş kapısına asıldığı kaydedilen ancak kurum yönetimi tarafından 8 Ocak Cuma günü indirilen pankartlarını yeniden astığı da gözlemlendi.

Bay-Sen yönetim kurulu adına açıklama yapan sendika başkanı İbrahim Kanat, BRTK çalışanlarının, her koşulda görevini yerine getirdiğini ve Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam ettiğini belirterek, “27 yıldır kadrosu verilmeyen, kadroları gasp edilen, her koşulda iktidarın sesi yapılmaya çalışılan insan hakları bakımından pranga vurulan BRTK şimdi adaletsizlik ve haksızlık döneminde bir zirve yaşamaktadır” dedi.

Kanat, 17 Haziran 2020’de, dönemin başbakanı ile Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını hatırlatarak, “Kendi imzalarını bile tanımayan bir zihniyet tarafından imzalanan Toplu İş Sözleşmesi yok sayılmış ve gasp edilmiştir, son zamanlarda yaşanılan birçok demokrasi gaspına bir ilk daha eklenmiştir” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner’in, eski yönetim kurulu başkanı Özer Kanlı’yı yönetim kurulu başkanlığına atayacağı yönünde duyumlar aldıklarını ifade eden İbrahim Kanat, Kanlı’nın eski görevinde “Toplu İş Sözleşmesini uygulamayan ve adaletsizlik” yaptığını ileri sürerek şöyle dedi:

“Söz konusu atama, BRT çalışanına adalet yönünde yapılabilecek en büyük darbedir. Yönetim kurulu kararlarını uygulatmayan müdür, Toplu İş Sözleşmesini uygulatmayan ‘ben benim’ diyen Özer Kanlı’nın atanmak istenmesi personele yapılacak en büyük haksızlıktır. Çünkü adalet olmayan hiçbir yapı dünya tarihinde başarı bulmamış ve sonu hüsran olmuştur.”

BRTK çalışanlarının sessiz kalmayacağını söyleyen Kanat, “BRT çalışanı gücünün adaletten, yüreğinde ve birliğinde almaktadır. BRT çalışanı kendi onur, gurur ve haysiyetinin asla yerlere vuramayacaktır. Bizler haksızlık ve adaletsizlik karşısında Kıbrıs Türkü’nün sesi olan BRT’yi bedeli ne olursa olsun kişinin sesi yapmayacağız. Bu sebeple önümüzdeki günlerde milletimize, devletimize, demokrasiyi yaşama ve yaşatma uğruna, tarihin hiç görmediği eylem ve grevlere hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz” dedi.