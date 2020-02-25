BRTK Müdürü: “Bu eylemlerin hiç bir haklı gerekçesi yoktur"

BRTK Müdürü Meryem Özkurt Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (BAY-SEN) gerçekleştirdiği pankart asma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özkurt, açıklamasında, “Eğer sendikaların varlık sebebi çalışanın hak ve hukukunu gözetmekse bu eylemler baştan anlamsızlaşmıştır. Zaten yönetim olarak biz gerekeni bugüne kadar yaptık ve yapmaktayız, bu güne kadar verilmemiş hakedişleri çalışanlara vermekteyiz, vermeye de devam edeceğiz' dedi.

Meryem Özkurt, kendisinin müdür olarak bu göreve zembille inmediğini, asistanlıkla başladığı çalışma hayatında her aşamayı yaşadığını ve devlet kadrolarında değil özel sektörde bu mücadeleyi verdiğini söyledi.

BRTK Müdürü açıklamasında, “Bu eylemlerin hiç bir haklı gerekçesi yoktur. Tamamen sendikalaşmanın dahi popülizme yenildiğin göstergesidir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özer Kanlı ile anlaşamadığımız hiç bir konu bulunmamaktadır ve üstümde baskı yarattığı söylemlerin gerçekle alakası yoktur” ifadelerine de yer verdi.