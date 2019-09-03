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‘Bu yanlışı yapanları ne tarih ne de Kıbrıs Türkü affeder’

‘Bu yanlışı yapanları ne tarih ne de Kıbrıs Türkü affeder’

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medyada yaptığı açıklamada “Ayni süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar Kıbrıs’taki durumun değişmesini istemeyen asıl statükoculardır” dedi.

Özersay’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama işte  şu şekilde:

“Bu şartlarda olamayacağı defalarca ispat edilmiş olan AYNI zeminde, AYNI süreçlere bizi yeniden hapsetmeye kalkanlar Kıbrıs’taki durumun değişmesini istemeyen asıl statükoculardır, bu yanlışı yapanları ne tarih ne de Kıbrıs Türkü affeder.”

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