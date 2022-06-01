Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Dünya Çocuk Günü” dolayısıyla çocuk şenliği düzenleyecek.

“Oyunlarım Neşeli Hayallerim Renkli” sloganı ile gerçekleştirilecek çocuk şenliğinde yiyecek stantları, palyaço, dans gösterileri, yüz boyama etkinliği, zıp zıp ve hediye çekilişi yer alacak.

Etkinlik 17.00-19.00 saatleri arasında Kumsal Park’ta gerçekleşecek.

1925’te Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı İçin Dünya Konferansı'ndan sonra doğan Dünya Çocuk Günü, 1950’den beri kutlanıyor. Çocuk Hakları Bildirgesi ise BM Genel Kurulu’nda 1959’da kabul edildi.