Burcu'ya yanıt verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, bugün bir yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun kendisine yönelik sözlerini yanıtladı.

Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina Mağusa futbol takımları arasında dün oynan maçla ilgili birçok konunun detaylarının aylar önce Cumhurbaşkanlığı’yla teyit edildiğini kaydeden Hasipoğlu, “Basit bir futbol maçını elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu organizasyonu Güney Kıbrıs’ın siyasi şovuna çevirdiniz, MTG’yi güç durumda bıraktınız. Benim isyanım bunadır. En iyisi mi siz bu işe Cumhurbaşkanlığı olarak hiç müdahil olmayacaktınız. Bırakacaktınız iki takım kendilerince istediği sahada oynasın” dedi.

Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun kendine yönelik açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

“Dün futbol oynanan sahanın teyidinin 2 kulüp tarafından da 2 ay öncesinden yapılıp bu konuda size bilgi verilip sizden teyid alındığı (2 gün kala Cumhurbaşkanı katılacak diye beyanınız var), lakin siz bu sahanın ara bölgenin 200 metre ilerisinde Pile sınırları içerisinde olduğunu maça 2 gün kala fark ettiğinizi (keşke birini gönderip baktırsaydınız – siz yer planları çok önceden gönderildi), iki lidere de sahada uygulanacak olan protokolün Cumhurbaşkanı değil de, tıpkı ara bölgede yapılan toplantılardaki gibi toplum lideri protokolünün uygulanacağını size teyit edildiğini, nitekim Anastasiadis konuşma yapmak için kürsüye davet edildiğinde Kıbrıs Rum toplum lideri olarak davet edildiğini, nitekim siz de gitseydiniz bu sekilde muamele göreceğinizi, organizasyon komitesi olan Peace and Sport Organizayonu’nun 6 ay sonra benzer bir organizasyonun kuzeyde yapılabileceğini ifade ettiği (Karşılıklık ilkesi), Pile’deki sahaya ulaşım konusunda, her iki liderede ara bölgedeki muhtarlarla buluşup daha sonra BM”nin veya özel araçlarla sahaya gidilebileceği teklifinin yapıldığını, gerek sizin gerekse Anastasiadisin her iki tarafa da sivil araçla geçip çeşitli organizasyonlara katıldığı, aynı şekilde bu maça da her iki lider sivil araçla pek ala gidilebileceği”

Hasipoğlu, açıklamasında, “Biraz samimi olalım lütfen, anlıyorum seçimler yaklaşıyor. Bir anda flama ve karşılıklık ilkesi üzerine bir pozisyon aldınız. Lakin bu işler sarayda oturup beyanat vermekle olmaz, organizasyonlar ilgi ister, bilgi ister. Basit bir futbol maçını elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu organizasyonu Güney Kıbrıs’ın siyasi şovuna çevirdiniz, MTG’yi güç durumda bıraktınız. Benim isyanım bunadır. En iyisi mi siz bu işe Cumhurbaşkanlığı olarak hiç müdahil olmayacaktınız. Bırakacaktınız iki takım kendilerince istediği sahada oynasın” iddiasında bulundu.

Açıklamasında hükümeti de eleştiren Hasipoğlu, maçla ilgili Başbakan veya hükümetin diğer ortaklarından tepki gelmemesinin “düşündürücü olduğunu” savundu.

Hasipoğlu açıklamasında, “BRT canlı yayın yapamadı, ‘çok kötü bir organizasyondu’ açıklamasını yaptı. KKTC’den bir futbol takımı orada yalnız kaldı, güvenliği Rum polisi sağladı. Halbuki Dışişleri Bakanı bugünkü açıklamasında diyor ki Pile’de Türklerin dahil olduğu organizasyonlara Türk polisinin de müdahil olma yetkisi vardır. Neredeydi bu hükümet bütün bu gelişmeler yaşanırken?” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı’nın siyasal eşitlikten bahsettiğine değinen Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Eşitlik ve karşılıklılık ilkesi herkesin hemfikir olduğu ödün vermeyeceğimiz iki konudur. Kıbrıs Rum tarafının 26 Şubat’ta yaptığı öneriler içerisinde siyasal eşitliği Kıbrıs Türk tarafına uygun görmeyen, diğer bir ifadeyle her kararda mutlaka Kıbrıslı Türklerin olması gerekmediği pozisyonuna karşı, bundan sonra süreç ile ilgili ne görüyorsunuz? Rumlar diyor ki ‘Kıbrıslı Türklerin her kararda olumlu oyunu ararsak işlevsel bir federasyon olamaz’. Zira bu pozisyonla Rum tarafı pozisyonunu federasyondan uniter devlete dönüştürdü. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi ifade etti. Kıbrıs Rum tarafı masaya istemediğimiz lakin yeni bir pozisyon ortaya koyuyor. Siz hala daha ‘federasyon dışındaki alternatifler hayaldir’ diyorsunuz.”

Hasipoğlu açıklamasında, halkın Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs sorununun çözümü ve halkın önünün açılması için sonuç beklediğini de belirtti.