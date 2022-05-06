Burslar ile ilgili eylem

Sol Gençlik, Anonim Gençlik ve TKP Gençlik Örgütü bugün burslarla ilgili eylem yaparak, bursların her ayın ilk haftasında ödenecek şekilde planlama yapılmasını talep etti.

Eylemciler ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, ardından Maliye Bakanlığı önüne yürüdü.

Eylemde, “Müşteri değil öğrenciyiz”, “Boş sözlerinizi değil, burslarımızı istiyoruz”, “Bursları ödenmeyen gençler sigortasız çalışmak zorunda bırakılıyor”, “Atamalara kaynak var burs ödemelerine kaynak yok” yazılı pankartlar taşındı.

Eylemde, bursların sistemli ve adil bir şekilde ödenmesi gerektiğine vurgu yapılarak, kamusal eğitimin yaygınlaştırılması, transkript belgelerine ücretsiz erişim sağlanması ve burs ödemelerinin her ayın ilk haftasında yatırılması talebinde bulunuldu.

Anonim Gençlik adına basın açıklamasını okuyan Arda Yalçuk, eylemin hedefinin birlik içinde mücadeleyi yükseltmek olduğuna işaret ederek, burslarla ilgili sorunun, kamusal eğitime yatırım yapılmamasından geçtiğini savundu.

Ülkede eğitimin özel sektöre devredilmek istendiğini ileri süren Yalçuk, kamusal eğitimi yaygınlaştırmak için somut mücadeleye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sol Gençlik adına Lema Gözay da, yıllardan beri burs ödemelerinde sistemsizlik yaşandığını söyleyerek, bu düzensizliğin pandemi döneminde ortaya çıkmadığını, öncesinde de bu sorunların yaşandığını belirtti.

Gözay, burs konusunda taleplerinin transkript belgesine ücretsiz erişim ve burs ödemelerinin her ayın ilk haftasında yatırılacak şekilde planlanması talebini dile getirdi.