Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Girne Antik Limanı’nda Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası ve Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü’ne aykırı hareket eden işletmeler konusunda kendisine verilmiş yetkileri kullanmadığını saptadı.

Girne Antik Limanı’nda kamuya açık alanları kullanan işletmelerden yasaya uygun biçimde geçici kullanım ücreti tahsil edilmesi konusunda gerekenin yapmadığı şikayetini araştıran Ombudsman, sözleşme imzalanan 19 işletmenin bakanlığa toplamda 297 bin 839 Euro borcu bulunduğunu tespit etti. Ombudsman, yasa ve tüzüklere uygun davranmayan bakanlığın, 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü ilkesine de aykırı hareket ettiğini belirtti.

Ombudsman, Faik Gencer’in Girne Antik Liman’daki işletmelerden kamuya açık alanlara yerleştirdikleri masalar için ücret tahsil edilmesi konusunda gereğinin yerine getirilmediği iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine konuyu inceleyerek rapor hazırladı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı’nın kendilerine 13 Kasım 2024 tarihine ait işletmelerin birikmiş olan borçlarının kapatılması adına hazırlandığını belirttiği bir genelge sunduğunun belirtildiği raporda, “Dairemize gönderilen genelgenin konu başlığı ‘Girne Antik Liman Geçici Yer Kullanım Ücreti Ödemesi’ olsa da yazının içeriği Limandaki yatlar ve balıkçı tekneleri ile ilgilidir. Ülkemiz turizminin en kıymetli noktalarından biri olan Girne Antik Liman’dan sorumlu olan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın konuya yaklaşımının en hafif tabir ile özensiz olduğunu söylemek mümkündür.” denildi.

Girne Antik Liman’dan sorumlu olan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası’na riayet etmeyen işletmeler konusunda yıllarca hiçbir işlem başlatmadığının kaydedildiği raporda, “Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın, 16/1987 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası ve Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü’ne aykırı hareket eden işletmeler konusunda kendisine verilmiş yetkileri kullanmadığı anlaşılmıştır. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Yasa ve Tüzüklere uygun davranmamış, 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü ilkesine aykırı hareket etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.