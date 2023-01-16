Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak tarihli çekilişinde 500 bin TL'lik büyük ikramiye "28236" numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye çıkan bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

30 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500 bin TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, bugünden itibaren satışa sunulacak.

- “Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız”

Piyangolar Birimi, resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceğini hatırlatarak, resmi adresten biletleri kontrol etmeden atılmaması uyarısında bulundu.