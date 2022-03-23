Caner: “ Mehmetçik İmar Planı bir an önce resmi gazetede yayımlanmalı”

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkan Gizem Caner, belediye sınırlarının değişmesinin bugüne kadar yapılmış hiçbir imar planını etkilemeyeceğine işaret ederek, Mehmetçik İmar Planı’nın bekletilmesinin her geçen gün bölgeye, turizme, tarıma geri dönülmez zararlar verdiğini söyledi.

Caner, bu bağlamda Mehmetçik İmar Planı’nın biran önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Caner, yaptığı yazılı açıklamada, Şehir Plancıları Odası olarak Aralık ayından beridir tüm süreçlerini tamamlayıp yürürlüğe girmesi beklenen Mehmetçik İmar Planı’yla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

En son Şubat ayında gündeme gelen Mehmetçik İmar Planı’nın ilgili Bakan tarafından imzalanarak yürürlüğe girmek üzere resmi gazeteye gönderildi bilgisini aldıklarını anımsatan Caner, araya hükümet kurma çalışmaları, kabine oluşumu, değişimi gibi süreçlerin girdiğini ve planın bir türlü resmi gazetede yayımlanamadığını aktardı.

Gelinen noktada artık planın yayınlanmasına engel kalmadığını düşünürken, Belediyeler sayısı ve yasasının değiştirilmesinin gündeme gelmesiyle planın bu yüzden yayınlatılmadığını öğrendiklerine dikkat çeken Caner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mehmetçik İmar Planı, KKTC’nin turizm alanında göz bebeği Bafra’dan, hemen yanı başında Çayırova ve Pamuklu köylerinden, üzüm bağlarının bulunduğu ülkemizin en değerli üretim olanakları bulunan Mehmetçik ve Balalan’dan ve yıllardır Karpaz emirnamesi kapsamında bulunan Kumyalı’dan oluşmaktadır. Bu kadar değerli bir bölgemizin altyapısıyla, sosyal donatılarıyla, korunan çevresiyle ekonomisinin geliştirilmesini sağlayacak, 2018’den bu yana birçok paydaşla çalışılarak çok büyük emek harcanarak hazırlanmış bu Planın Mehmetçik Belediyesinin sınırları değişecek diye rafta bekletilmesi bölgeyi her geçen gün zarara uğratmaktadır.”

Caner, ne yasa gereği, ne de mesleki açıdan bir imar planının tek bir belediye sınırı içinde yapılmak zorunda olmadığını, belediyeye bağlı bulunan tüm yerleşimleri de kapsamak zorunda olmadığını vurguladı.