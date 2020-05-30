Çatalköy’de bir evde uyuşturucu bulundu… 3 kişi tutuklandı

Polis, Çatalköy’de bir evde uyuşturucu buldu, yaşları 35 ile 41 arasında değişen 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Çatalköy’de E.K.’nin (E-39) evinde arama yapıldı. E.K. (E-39) ve evde misafir olarak bulunan İ.E.’nin (E-35) içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan sigaraları tuvalete attığı tespit edildi.

Evdeki aramada yaklaşık 101 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tuvalete atılmış içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 sigara izmariti bulundu.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bahse konu şahıslarla birlikte; meselede bağlantısı olduğu tespit edilen E.T.’yi (E-41) tutukladı.