Çavuşoğlu, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Mutfak Bölümü öğrencileri ve sorumlu öğretmenlerini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ne katılan Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Mutfak Bölümü öğrencileri, sorumlu öğretmenleri ve okul müdürlerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ile Güzelyurt Meslek Lisesi Mutfak Bölümü öğrencileri, 23-25 Aralık tarihlerinde Tuzla’da gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde KKTC’yi temsil etti. Öğrenciler, katıldıkları yarışmalarda dereceye girerek, madalya kazandı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın da hazır bulunduğu kabulde, öğrenciler ile sohbet ederek, katıldıkları yarışmalarda edindikleri tecrübeleri dinleyen Çavuşoğlu, elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

-Çavuşoğlu

Meslek liselerinin son dönemlerde önemli başarılara imza attığına vurgu yapan Çavuşoğlu, öğrencilerin çok önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Sizin becerilerinize ve en iyi şekilde yetişmenize çok ihtiyacımız var. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak olan sizin becerileriniz ve bilgilerinizdir” dedi.

Yetenekli ve başarılı öğrencilerin ilgili sektörlerle buluşturulması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, yapacakları girişimlerle öğrencileri sektör temsilcileri ile buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Mesleki eğitim noktasında son dönemlerde ciddi bir atılım gerçekleştirdiklerini ve bu atılımlara devam edeceklerini ancak henüz arzu ettikleri noktaya gelmediklerini ifade eden Çavuşoğlu, okulların yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında adım atacaklarını kaydetti.

Konuşmasının sonunda uluslararası organizasyonlara katılmanın ve tecrübe edinmenin önemine de vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ne katılarak, önemli başarılar elde eden Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerini tebrik ederek, başarılarının devamı diledi.

-Öğrenciler ve öğretmenlere milli takım forması hediye edildi

Konuşmaların ardından öğrencilere ve öğretmenlere KKTC Futbol A Milli Takım formaları hediye edilirken, öğrencileri cesaretlendiren öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.