Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurban Bayramı’nı kutlayıp, bayramın ülkeye, İslam dünyasına huzur ve refah getirmesini diledi.

Çavuşoğlu, Kurban Bayramı mesajında, bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, muhabbetin, yardımlaşma ve dayanışmanın önem kazandığı zamanlar olduğunu belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Pandemi dolasıyla zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, Bakanlığımız, çiftçimizin, hayvancımızın, balıkçımızın yaşadığı sıkıntıları biliyor, sizlere destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması, halkımızın güvenli gıdaya erişimi ve tüketimi bizler için büyük önem taşımaktadır. Tüm paydaşlarımızla birlikte, üretici dostu kimliğimizi de ortaya koyarak, birlik ve beraberlik içinde üretimin devamını sağlamak birincil görevimizdir. Kıbrıs Türk toplumu üretmeyi sürdürdükçe, bu topraklarda varolmaya devam edecektir”